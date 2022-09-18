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أردوغان يزور حديقة "سنترال بارك" في نيويورك

وكالة الأناضول للأنباء
نيويورك
نشر في 18.09.2022 13:15
آخر تحديث في 18.09.2022 13:25
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بجولة في حديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية التي وصلها، السبت، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ77 الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بجولة في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية التي وصلها، السبت، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ77 (الأناضول)

قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، بجولة في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية.

جاء ذلك على هامش تواجده في نيويورك التي وصلها أمس السبت، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ77.

ورافق أردوغان في جولته داخل "سنترال بارك"، السفير التركي في واشنطن، حسن مراد مرجان، والمبعوث التركي الدائم في الأمم المتحدة، فريدون سنرلي أوغلو.

وحظي الرئيس خلال تواجده في الحديقة باهتمام من قبل الزوار، فيما تبادل أطراف الحديث والتقطوا الصور معه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان خلال اليوم ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية، ويشارك في مأدبة عشاء تقيمها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية.

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