الهلال الأحمر التركي يواصل توزيع الطرود الغذائية على ضحايا فيضانات باكستان

وزع الهلال الأحمر التركي 150 طردا غذائيا على ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية في باكستان.

وقال مدير العمليات في الهلال الأحمر أنيل قوجه بال، إنهم قدموا 150 طردًا غذائيًا لضحايا الفيضانات في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان.

وأضاف قوجه بال أن الهلال الأحمر التركي يقوم بأعمال الإغاثة في مختلف المدن الباكستانية، وأن دعمهم لضحايا الفيضانات سيستمر.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي إلى 1545 قتيلا.

وعادة ما يؤدي موسم الرياح الموسمية في باكستان إلى هطول أمطار غزيرة، ولكن هذا العام كان الأسوأ منذ سنوات.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، كشفت وزيرة شؤون المناخ في باكستان شيري رحمان أن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل" في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وأوضحت أن كل شيء "تحوّل إلى محيط واحد"، حيث لا توجد أرض جافة لسحب المياه إليها.