تحييد 7 إرهابيين شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنها حيّدت 7 عناصر من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في إطار عمليات "المخلب - القفل" و"المخلب - النمر" المتواصلتين شمالي العراق.

وأضافت في بيان لها، الأحد، أن "المصير المحتوم للإرهابيين واضح"، مؤكدة أن عمليات مكافحة الإرهاب ستتواصل دون هوادة.

وأشارت إلى أن القوات التركية قامت بتحديد أماكن 7 إرهابيين شمالي العراق، وتمكنت من تحييدهم في إطار عملياتي "المخلب - القفل" و"المخلب - النمر."

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي"، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.