القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تحييد 7 إرهابيين شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.09.2022 11:10
آخر تحديث في 18.09.2022 11:16
أحد عناصر الجيش التركي أثناء عملية ضد تنظيم بي كي كي شمالي العراق DHA أحد عناصر الجيش التركي أثناء عملية ضد تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق (DHA)

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنها حيّدت 7 عناصر من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في إطار عمليات "المخلب - القفل" و"المخلب - النمر" المتواصلتين شمالي العراق.

وأضافت في بيان لها، الأحد، أن "المصير المحتوم للإرهابيين واضح"، مؤكدة أن عمليات مكافحة الإرهاب ستتواصل دون هوادة.

وأشارت إلى أن القوات التركية قامت بتحديد أماكن 7 إرهابيين شمالي العراق، وتمكنت من تحييدهم في إطار عملياتي "المخلب - القفل" و"المخلب - النمر."

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي"، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قالت شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية، السبت، إنها نجحت في...
مختارات