تركيا تشرف على ترجمة معاني القرآن الكريم في اليابان

شارك رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، في فعالية أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو، للتعريف بترجمة معاني القرآن الكريم باللغة اليابانية.

والتقى أرباش، السبت، قادة رأي يابانيين في المركز الثقافي التركي بجامع طوكيو على هامش زيارته إلى اليابان.

وقال أرباش إن المسلمين بذلوا طيلة القرون السابقة جهودا حثيثة لإيصال القرآن الكريم إلى البلدان البعيدة.

وأوضح أن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا أشرفت حتى اليوم على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى نحو 40 لغة.

وأشار أن أعمال ترجمة المعاني إلى اللغة اليابانية بدأت عام 2018 وأن رئاسة الشؤون الدينية تسعى لإيصال النسخ إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.