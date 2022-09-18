رغم مرور 61 عاما.. الحزن يخيم على سكان قرية "مندريس" بذكرى إعدامه

أحيت تركيا، السبت، الذكرى الـ61 لإعدام رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ورفاقه بأيدي الانقلابيين في 17 سبتمبر/ أيلول 1961.

وقالت "منوّر جيكراك" (92 عاما) لوسائل إعلام، إنها عملت في مزرعة مندريس بقرية "جاكير بيلي" مسقط رأسه بالبلدة سنوات، واصفة إياه بأنه "أفضل رجل في العالم".

وأضافت أنها علمت بإعدامه عبر الصحف حيث أغمي عليها فور سماع الخبر، مضيفة : لقد حزنا كثيرا، ولازلنا نحزن على فراق مندريس، الإنسان الطيب، وأنها تستذكر بالحب والحسرة ذكرى رحيل مندريس الذي تم إعدامه من قبل الانقلابيين.

بدوره، قال مختار القرية "أوزر أورجان" 17 أيلول/ سبتمبر في يوم تنفيذ إعدام مندريس إنه "يوم الآلام".

ولفت أن مندريس كان انساناً طيباً، وأنه تبرع بأراضيه في القرية إلى سكان قريته.

وشهدت تركيا انقلابا عسكريا على حكومة عدنان مندريس في 27 مايو/ أيار 1960، وقاموا بإعدامه برفقة بعض الوزراء بعد نحو 16 شهرا من الانقلاب.

ومندريس هو أول رئيس وزراء تركي يواجه انقلابا عسكريا ينتهي بالإطاحة به، في سبتمبر/أيلول 1961.