عبر طائرة مسيرة.. الاستخبارات التركية تحيد قيادياً في "بي كي كي" شمالي سوريا

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد محمد غوربوز القيادي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، والملاحق بالنشرة الحمراء، وأحد مرافقيه، عبر طائرة مسيرة شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية، الأحد، إن الاستخبارات التركية حيّدت غوربوز الملقب بـ" روجهات قره قوجان" ويشغل ما يسمى "مسؤول منطقة الفرات" في التنظيم، عبر عملية في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، في منطقة عين عيسى شمالي سوريا.

ولفتت المصادر، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن العملية أسفرت عن تحييد أحد مرافقي غوربوز أيضاً.

وأشارت إلى تتبع الاستخبارات تحركات التنظيم لإحباط أي عمل قد يقوم به رداً على استهداف قيادييه.

تحييد 3 إرهابيين آخرين

كما لفتت المصادر إلى تنفيذ عملية ثانية ضد التنظيم في نفس اليوم بطائرة مسيرة أيضاً، عقب التوصل إلى معلومات تفيد بإخراج صواريخ "غراد" من مستودعات أسلحة في عين عيسى، مؤكدة قصف شاحنة صغيرة محملة بالذخيرة عائدة للإرهابيين أثناء تحركها.

وذكرت أن العملية الثانية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين كانوا يعتزمون شن هجوم على القوات العاملة بمنطقة عملية "نبع السلام"، كما أسفرت عن تدمير صاروخي غراد وذخائر مختلفة.

يشار إلى أن تركيا أصدرت نشرة حمراء بحق غوربوز عام 2018 بسبب أنشطته الإرهابية، وكان غوربوز يعطي التعليمات لشن هجمات ضد القوات الأمنية في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا، ويشرف على تنفيذها.

ويمثل "واي بي جي YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و "واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.