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وزارة الداخلية التركية: استسلام إرهابي من "بي كي كي"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.09.2022 17:52
آخر تحديث في 18.09.2022 17:53
الأناضول (الأناضول)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، استسلام عنصر من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابي قام بتسليم نفسه لقوات الأمن وذلك بفضل جهود الإقناع التي تبذلها السلطات والأمن العام

وأشارت أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن بفضل جهود الإقناع منذ مطلع العام الحالي ارتفع إلى 83 عنصرا.

ولفتت أن أسرة الإرهابي انضمت للمعتصمين أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي بولاية ديار بكر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تدوينة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن التئام الشمل هذا هو الـ 38 منذ بدء الاعتصام.

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