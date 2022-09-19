الجيش التركي يحيد 17 إرهابيًا ويدمر قرابة 80 هدفاً لبي كي كي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 17 إرهابيًا بينهم متورطون في الهجوم الذي أدى إلى استشهاد جندي في قضاء سروج في ولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان، الاثنين، أن القوات المسلحة ردت مباشرة على الهجوم واستهدفت مناطق الإرهابيين بالمدفعية، واستقدمت مسيرات مسلحة.

وقالت: "نتيجة لذلك تم تدمير قرابة 80 هدفاً تابعاً للتنظيم الإرهابي، وتحييد 17 إرهابيًا بينهم منفذو الهجوم على سروج".

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن إرهابيين أطلقوا قذائف صاروخية على الخط الحدودي عند قضاء سروج، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخر.