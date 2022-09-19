الرئيس التركي يؤكد أن بلاده أقدمت على خطوات تاريخية للارتقاء بالتعليم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا أقدمت على خطوات تاريخية بشأن نشر التعليم ورفع جودته وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجال، خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمة له في قمة تحويل التعليم في مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الإثنين.

ونوه أردوغان أن تركيا دولة توفر التعليم المجاني في مختلف المراحل التعليمية من الروضة إلى الجامعة.

كما لفت إلى الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات تركية في سبيل دعم التعليم في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة لوقف المعارف التركي المنتشرة في 49 دولة في أنحاء العالم لا سيما في إفريقيا وآسيا والبلقان، تسد فراغا كبيرا في هذا الإطار.

ولفت أيضا إلى مشاريع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، التي تقدم الدعم للدول النامية والأقل نموا في مجال التعليم والتعليم الفني.

من ناحية أخرى أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا تبذل كافة الجهود اللازمة من أجل ضمان تعليم أبناء اللاجئين لديها.

وأكد أن تركيا لا تميز في مجال التعليم بين أبنائها وأبناء اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين لاجئ.

كما نوه أن برنامج المنح التركية يوفر إمكانية التعليم المجاني لآلاف الطلاب الأجانب في تركيا سنويا في مراحل مختلفة.