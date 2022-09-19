شركة تركية تعلن عن شاحنتها الكهربائية بمعرض هانوفر

أعلنت شركة "فورد أوتوسان" التركية لصناعات المركبات اليوم الإثنين، عن شاحنتها الكهربائية في المعرض الدولي المقام بمدينة هانوفر الألمانية.

وأشارت الشركة في بيان لها، أن شاحنتها "فورد تراكس" Ford Trucks تعد أول مركبة تجارية ثقيلة كهربائية 100بالمئة تم تطويرها وإنتاجها في تركيا.

وأضاف البيان إلى أن "الجيل إف" Generation F من الشاحنة فورد تراكس لاقت إعجاب الزوار ووضعت بصمتها الفريدة في معرض هانوفر.

وذكر أن الشركة تهدف لتصدير نصف منتجاتها إلى أوروبا من المركبات عديمة الانبعاثات بحلول 2030، على أن ترفع النسبة إلى 100 بالمئة بحلول 2040 في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن بإمكان الشاحنة التركية الكهربائية أن تقطع مسافة 300 كيلومتر ببطارية مشحونة كاملة، كما تعد أوفر من حيث استهلاك الطاقة مقارنة مع مركبات الاحتراق الداخلي.

كما من المتوقع أن تنخفض تكاليف الصيانة بمقدار الثلثين، بسبب انخفاض عدد القطع المتحركة في المركبات الكهربائية.