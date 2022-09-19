مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية يمنح السيدة أمينة أردوغان جائزة الإنجاز الدولي

قرر مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية منح أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، جائزة "الإنجاز الدولي والمساهمة المجتمعية"، تكريماً لها على نشاطاتها في المشاريع الاجتماعية والتعليمية والبيئية والإنسانية.

وقدم الأمين العام للمجلس أسامة جمّال، الجائزة للسيدة أردوغان في حفل أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي كلمة لها بعد تلقيها الجائزة، أعربت عقيلة الرئيس التركي عن شكرها لمجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية، مؤكدة أن الجائزة تلقتها باسم بلدها تركيا التي تعتبر ضمير العالم.

وشددت أن تركيا هرعت لتقديم المساعدات في كل مكان دون التمييز بين الدين واللغة والعرق، وقالت: "تجربة تركيا بالمساعدات الإنسانية أكثر بكثير من مجرد سياسة خارجية وهي بوصلة ضمير للشعب التركي".

كما شهد الحفل، منح الناشطة الأمريكية من أصل أفريقي عائشة العدوية جائزة عن أنشطتها في منظمة "نساء في الإسلام" التي أسستها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت في كلمة أن أمينة أردوغان لعبت دورًا هامًا في الدفاع عن الدين وحقوق النساء، وأن تلقيها للجائزة من يديها يعتبر مصدر فخر بالنسبة لها.