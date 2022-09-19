6 سفن حبوب جديدة تغادر الموانئ الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن 6 سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه تم شحن 3 ملايين و250 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت الوزارة أن أول سفينة حبوب غادرت أول أغسطس موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاقية الحبوب المبرمة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.