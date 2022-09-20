أردوغان يؤكد توصل روسيا وأوكرانيا لتفاهم بتبادل 200 أسير

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم بتبادل 200 أسير.

وكشف أردوغان في لقاء له مع قناة "PBS" الأمريكية، أن التفاهم بين روسيا وأوكرانيا تطور إيجابي وخطوة مهمة جدا.

وشدد أن رغبة تركيا الوحيدة تتمثل في انتهاء الحرب بسلام، مبينا أن طلباته وتوصياته للرئيسين، سواء فلاديمير بوتين أو فولوديمير زيلينسكي، كانت بهذا الاتجاه لأنه "لا منتصر في حرب تنتهي بموت الناس".

وقال أردوغان إن تركيا بذلت جهودا حثيثة من أجل فتح ممر الحبوب، وتحققت الجهود في اتفاق إسطنبول، قائلا: "تم تصدير منتجات زراعية بما يتجاوز مليوني طن ويقترب من الـ 3 ملايين طن، وحاليًا هناك مرحلة جديدة وهي فتح المنتجات الروسية للعالم، ورغبتي الوحيدة هي شحن المنتجات إلى البلدان النامية أو الفقيرة، وليس إلى البلدان المتقدمة".

وأضاف أن تركيا ترغب بجمع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، وقال: "لم ننجح حتى الآن ولكن لسنا يائسين من تحقيقه".

وأردف: "نتباحث مع بوتين وزيلينسكي أيضًا ويجب أن نبذل الجهود من أجل الوصول إلى نتيجة بالتحدث مع كلا الرئيسين وليس الوقوف إلى جانب أحدهما".

على الجانب الآخر، قال أردوغان بما يخص شراء تركيا مقاتلات "إف-16" الأمريكية: "سنجد حلا بأنفسنا في حال لم نأخذ النتيجة المرجوة من الولايات المتحدة بخصوص مقاتلات إف-16".

وأشار أن التوجه لفرض عقوبات على تركيا حول قضية المقاتلات عبر مقاربات سياسية يعد خطأ كبيرا، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم له وعدا بخصوص حلها.

وبيّن أردوغان حول طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي، أن تركيا جزء من العالم لا شرقه ولا غربه، مشيرا أن الاتحاد الأوروبي ماطل أنقرة باستمرار على مدى 52 عاما ولم يقبل عضويتها فيه بعد.