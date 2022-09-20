أردوغان يدعو إلى دعم جهود تركيا لإرساء السلام في أوكرانيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العمل على إيجاد حل سياسي يضمن خروجاً مشرفاً من الأزمة للجانبين الروسي والأوكراني، وإلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم في أوكرانيا.

وقال في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "علينا جميعاً العمل على إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق ويضمن خروجاً مشرفاً من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني".

وأضاف: "سنواصل تكثيف جهودنا لإنهاء الحرب على أساس وحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن "لا تنتصر الحرب" وأن تنتصر "عملية سلام عادلة" مذكراً أنه منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي، نجحت تركيا مرتين في جمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في مدينتي أنطاليا وإسطنبول بتركيا.

وأشار إلى أن اتفاق اسطنبول يتمتع بأهمية بالغة لضمان استمرار إمدادات الحبوب وهو واحد من أكبر نجاحات الأمم المتحدة في الأعوام الأخيرة.

وأضاف أردوغان: "وأدعو المنظمات الدولية وكافة البلدان إلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم".