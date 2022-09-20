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أردوغان يدعو إلى دعم جهود تركيا لإرساء السلام في أوكرانيا

ديلي صباح ووكالات
نيويورك
نشر في 20.09.2022 19:45
آخر تحديث في 20.09.2022 19:49
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 20 سبتبمر/أيلول 2022 الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 20 سبتبمر/أيلول 2022 (الأناضول)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العمل على إيجاد حل سياسي يضمن خروجاً مشرفاً من الأزمة للجانبين الروسي والأوكراني، وإلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم في أوكرانيا.

وقال في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "علينا جميعاً العمل على إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق ويضمن خروجاً مشرفاً من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني".

وأضاف: "سنواصل تكثيف جهودنا لإنهاء الحرب على أساس وحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن "لا تنتصر الحرب" وأن تنتصر "عملية سلام عادلة" مذكراً أنه منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي، نجحت تركيا مرتين في جمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في مدينتي أنطاليا وإسطنبول بتركيا.

وأشار إلى أن اتفاق اسطنبول يتمتع بأهمية بالغة لضمان استمرار إمدادات الحبوب وهو واحد من أكبر نجاحات الأمم المتحدة في الأعوام الأخيرة.

وأضاف أردوغان: "وأدعو المنظمات الدولية وكافة البلدان إلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم".

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