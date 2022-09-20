أردوغان يلتقي العاهل الأردني في البيت التركي بنيويورك

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتقل الزعيمان إلى "البيت التركي" عقب إتمام الرئيس التركي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدن ليجري لقاء بشكل مغلق بينهما.

وفي وقت لاحق، ذكر الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني وأردوغان بحثا "العلاقات المتينة التي تربط الأردن وتركيا وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة".

وأشار الديوان، في بيان بحسب وكالة الأناضول، إلى أن الملك أكد لأردوغان "أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين".

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كما تم بحث المستجدات على الساحة السورية، إذ أكد الزعيمان ضرورة التنسيق الدولي للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

أردوغان يلتقي غوتيريش

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك.

وجرى اللقاء بشكل مغلق في مقر الأمم المتحدة، عقب خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

والثلاثاء، انطلقت الدورة الجديدة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط مُطالبات دولية، على رأسهم تركيا، لا تتوقف بإصلاح القانون الحالي لمجلس الأمن الدولي باعتباره "حجر الزاوية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".