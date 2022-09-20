أردوغان يلتقي عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية في نيويورك

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، عددا من ممثلي منظمات المجتمع اليهودي في نيويورك في الولايات المتحدة.

وجرى اللقاء في "البيت التركي" بنيويورك، حيث يواصل الرئيس أردوغان لقاءاته على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في اللقاء المغلق، مالكولم هوينلين، نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية، وجدعون تايلور رئيس مجلس نيويورك لعلاقات الجالية اليهودية، وجاك روزين رئيس الكونغرس اليهودي الأمريكي وغيرهم من ممثلي الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

ويزور الرئيس أردوغان نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعد مبنى "البيت التركي" أحد أكبر استثمارات الجمهورية التركية العقارية في الخارج منذ تأسيسه، بتكلفة بلغت أكثر من 291 مليون دولار، ويقع مقابل مقر الأمم المتحدة بنيويورك.