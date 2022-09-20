توقيف 10 أشخاص على صلة بداعش في أربع ولايات تركية

أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، 10 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية أمنية متزامنة نفذها الأمن التركي في 4 ولايات، بينها العاصمة أنقرة.

ونتيجة للتعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات، تم تحديد أماكن تواجد المشتبه فيهم، بعد فترة من المتابعة والمراقبة.

وقبضت قوات الأمن على 7 من المشتبه فيهم بأنقرة، وأوقفت الباقين بولايات قونية وقيصري وغازي عنتاب.

وأسفرت العملية عن ضبط وثائق ومستندات رقمية في أماكن تواجد المشتبه بهم.

وتم نقل المشتبه بهم إلى مديرية مكافحة الإرهاب بالعاصمة أنقرة لاستكمال التحقيقات معهم.