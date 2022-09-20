خفر السواحل التركي ينقذ مئات المهاجرين من الغرق بعد أن دفعتهم اليونان

تمكنت السلطات التركية في ولاية إزمير غربي البلاد، من إنقاذ 259 مهاجراً من الغرق بعد أن دفعتهم اليونان نحو المياه الدولية، فيما ألقت القبض على 14 مهاجراً غير نظامي أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير قانونية.

وأفاد بيان صادر عن خفر السواحل التركي، الإثنين، أن عناصره ضبطت 14 مهاجراً غير نظامي في قضاء "سفري حصار" بإزمير، لدى محاولتهم عبور الحدود بطرق غير قانونية.

وفي سياق متصل، أفاد بأنه أنقذ 259 مهاجراً غير نظامي من الغرق، قبالة سواحل مناطق جشمة، وديكيلي، وقرابورون، ومندريس وسفري حصار بإزمير.

وأوضح بيان خفر السواحل التركي أن المهاجرين غير النظاميين نُقلوا إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية لاستكمال إجراءاتهم القانونية هناك.