وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإرهابيين الـ 3 فتحوا نيرانا استفزازية لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام".

وشددت على أن النيران الاستفزازية التي يطلقها الإرهابيون لن تمر دون عقاب.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.