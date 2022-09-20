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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.09.2022 16:37
آخر تحديث في 20.09.2022 16:43
جانب من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين الأناضول جانب من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإرهابيين الـ 3 فتحوا نيرانا استفزازية لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام".

وشددت على أن النيران الاستفزازية التي يطلقها الإرهابيون لن تمر دون عقاب.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

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