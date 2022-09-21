أردوغان يلتقي نظيره النمساوي ورئيسة وزراء بريطانيا

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لليوم الثاني لقاءاته الدبلوماسية في ولاية نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركته في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان التقى، الأربعاء، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، وأن اللقاء جرى مغلقاً في "البيت التركي".

كما التقى الرئيس التركي، في وقت سابق الأربعاء، نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وذلك في البيت التركي المقابل لمبنى الأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية المتحدث باسم الحزب عمر جيليك، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا.

والتقى الرئيس التركي، الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ضمن سلسلة لقاءات مع نظرائه ومسؤولين من عدة دول ومنظمات دولية.

إلى ذلك، استقبل أردوغان، الأربعاء، السيناتور الأمريكي جيمس ريتش في لقاء مغلق.

كما التقى مع ممثلي بعض مراكز الفكر الأمريكية في نيويورك.

وذكر مراسل الأناضول أن اللقاء جرى بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه وقف أبحاث السياسة والاقتصاد والاجتماع "سيتا".