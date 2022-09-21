أردوغان يواصل لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاءاته الدبلوماسية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقد أجرى سلسلة لقاءات مع نظرائه ومسؤولين في منظمات دولية عدة، في "البيت التركي" بنيويورك.

والتقى أردوغان العاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

واستضاف في البيت التركي، كلا من رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، ورئيس غواتيمالا أليهاندرو إدواردو غياماتي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورؤساء وزراء جورجيا إراكلي غاريباشفيلي، وإسرائيل يائير لابيد، واليابان كيشيدا فوميو.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسي فنلندا ساولي نينيستو، وقرغيزستان صدر جباروف، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

كما التقى أردوغان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.

ومن المقرر أن يواصل القاءاته الدبلوماسية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويزور الرئيس أردوغان نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعد مبنى "البيت التركي" أحد أكبر استثمارات الجمهورية التركية العقارية في الخارج منذ تأسيسه، بتكلفة بلغت أكثر من 291 مليون دولار، ويقع مقابل مقر الأمم المتحدة بنيويورك.