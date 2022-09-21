رئيس الوزراء الياباني يشكر تركيا على دبلوماسيتها الفعالة في نقل الحبوب الأوكرانية

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن شكره لتركيا بفضل ما وصفها بالدبلوماسية الفعالة في التوصل لاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، أن كيشيدا وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه أعمال عنف قوضت أسس النظام الدولي.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الياباني أشاد بالدور التركي و"الجهود الدبلوماسية الفعالة" التي تبذلها أنقرة لمواصلة شحن الحبوب الأوكرانية إلى أسواق العالم.

وفي 22 يوليو/تموز، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية التي جرت برعاية تركية أممية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.