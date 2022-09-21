وزير الخارجية التركي يواصل تحركاته الدبلوماسية في نيويورك

واصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تحركاته الدبلوماسية على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وبحسب مصادر صحفية، أجرى تشاوش أوغلو سلسلة لقاءات مع نظرائه ومسؤولين في منظمات دولية مختلفة، في البيت التركي المقابل لمبنى الأمم المتحدة.

والتقى الوزير التركي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر: "تناولت مع الأمين العام للمنظمة الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإصلاحات الواجب إجراؤها في منظمة التعاون الإسلامي".

وعقب الانتهاء من لقائه طه، اجتمع تشاوش أوغلو مع نظيريه الألمانية أنالينا بيربوك والهندي سوبرامنيام جاي شانكار كلٍ على حده.

كما استضاف الوزير في البيت التركي نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس والممثل الأعلى لاتفاق الحضارات موراتينوس، وعقدوا اجتماعا ثلاثيا.

وسبق لتشاوش أوغلو أن التقى نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن والبلغاري نيكولاي ميلكوف ووزير خارجية الجبل الأسود رانكو كريفوكابيتش.