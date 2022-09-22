أردوغان: تركيا حصدت ثمرة إيمانها بقوة الدبلوماسية في تبادل الأسرى بين موسكو وكييف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حصدت ثمرة إيمانها بقوة الدبلوماسية والحوار من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، الخميس: "الأمم المتحدة لم تستطع إنهاء الحرب (الروسية الأوكرانية)، ولم تقدم حلّاً أيضاً لأزمتي الطاقة والغذاء الناجمتين عنها".

وتابع أردوغان: "أثق بأننا أعطينا العالم درساً في الإنسانية من خلال عرض صور أطفال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في بحر إيجه جراء إرغامهم على العودة من قبل اليونان".

وحول إصلاح الأمم المتحدة قال الرئيس التركي: "ألم تظهر تصريحات بايدن صوابية آرائنا حول مجلس الأمن الدولي؟ ألم يصلوا إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها؟ الآن يقولون "لنرفع عدد الأعضاء الدائمين والمؤقتين".

من جهة ثانية قال أردوغان: إن الأمور تسير في منحى إيجابي بشأن شراء مقاتلات إف 16، نتمنى أن يستمر ذلك، وأعتقد أننا سنحصل على نتيجة بأقرب وقت"

فيما علق على تحذير واشنطن للبنوك التركية من فرض عقوبات عليها لتعاملها ببطاقة "مير" الروسية بقوله: "هذا لا يليق بالصداقة ولا بعلاقاتنا الاقتصادية".

وفي سياق آخر قال أردوغان: "نسعد في حال بدء الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى قبرص التركية"

وأشار إلى احتمالية حضور رئيس الوزراء الأرميني قمة الاتحاد الأوروبي في براغ، قائلاً:" إنه فكر في لقائنا هناك، وقد نجتمع معه".

وغادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، عائدا الى بلاده، بعد مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الـ 77 للأمم المتحدة، وأجرى على هامشها سلسلة لقاءات مع نظرائه ومسؤولين في منظمات دولية عدة، في البيت التركي المقابل لمبنى الأمم المتحدة.