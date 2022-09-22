الأمم المتحدة تشيد بدور تركيا في تأمين تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن شكره لتركيا بسبب تأمين تبادل أسرى حرب بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا" بمشاركة الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة).

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، عن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية.

وتعليقا على ذلك قال غوتيريش: "كانت أخبار الأمس عن تبادل أكثر من 250 أسير حرب بين أوكرانيا والاتحاد الروسي تطوراً محموداً".

وأثنى الأمين العام على جهود الطرفين الأوكراني والروسي، معربا عن "الأمل في أن يبنيا على ذلك مع مزيد من التبادلات".

وأضاف: "أشكر حكومة تركيا على دورها في تأمين هذه الاتفاقية".

وأردف: "وبدعم من الحكومة التركية أيضًا تم التوصل في يوليو/ تموز الماضي إلى اتفاق تاريخي يسمح باستئناف صادرات الأغذية والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانيا على البحر الأسود".