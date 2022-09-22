البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على التوالي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 12 في المئة، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي التركي يتوقع أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنبا إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي.

وأضاف أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12 في المئة، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية.

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن "المركزي" التركي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13 في المئة بعد تثبيت دام 7 أشهر.