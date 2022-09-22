القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا تعرب عن قلقها من استفتاءات مزمعة في مناطق أوكرانية خاضعة لروسيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.09.2022 01:33
تركيا تعرب عن قلقها من استفتاءات مزمعة في مناطق أوكرانية خاضعة لروسيا

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الاستفتاءات المزمع إجراؤها في بعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، مؤكدة دعمها لوحدة تراب أوكرانيا وسيادتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، قالت فيه: "قلقون من مساعي إجراء استفتاءات أحادية الجانب في أجزاء من أوكرانيا تحت السيطرة الروسية".

وأضاف البيان: "لن يعترف المجتمع الدولي بمحاولات فرض الأمر الواقع غير المشروعة هذه، بل على العكس، ستصعب جهود إحياء العملية الدبلوماسية وتتسبب في تعميق عدم الاستقرار".

وجددت الوزارة التأكيد على دعم تركيا لوحدة تراب أوكرانيا وسيادتها واستقلالها منذ الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014.

كما أكدت استعداد تركيا لتقديم أي مساهمة لازمة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة من خلال المفاوضات السلمية.

والثلاثاء، أعلن ممثلو مقاطعات لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا المدعومين من روسيا، عزمهم تنظيم استفتاءات للانضمام إلى روسيا في الأيام القادمة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لليوم الثاني لقاءاته الدبلوماسية...
مختارات