تشاوش أوغلو يشارك في اجتماع مسار "أستانة"

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمس الأربعاء، في اجتماع وزراء خارجية مسار "أستانة" الخاص بالأزمة السورية، في البيت التركي بنيويورك الأمريكية.

وشارك في اجتماع أستانة إلى جانب تشاوش أوغلو، كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر: "عقدنا لقاء لوزراء خارجية مسار أستانة، ونواصل جهودنا الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي دائم في سوريا".

وأكد أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، شارك في جزء من الاجتماع.

وأنشئ مسار أستانة لإيقاف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا منذ 2017.