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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 14 إرهابيا شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.09.2022 19:17
صورة أرشيفية من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين الأناضول صورة أرشيفية من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 14 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإرهابيين أطلقوا قذائف هاون على منطقة عملية "غصن الزيتون" لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها.

وشددت على أن "النيران الاستفزازية التي يطلقها الإرهابيون لن تمر دون رد".

وخلال السنوات الماضية نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

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