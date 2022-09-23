أردوغان يرحب بالأسرى المفرج عنهم من روسيا وأكرانيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالأشخاص المشمولين باتفاقية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ويحلوّن ضيوفا لدى تركيا.

وأوضح أردوغان إلى أن عملية التبادل شملت 200 أسيرا وأن جمعيهم وصلوا تركيا، وهم ضيوفها، فيما تم إرسال شخص إلى روسيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة إسطنبول.

وأردف أن هناك شخصا بين الأسرى الروس المفرج عنهم أصر الرئيس فلاديمير بوتين على عودته إلى روسيا، وبالفعل تم إرساله.

وأعلن أردوغان الأربعاء الماضي، عن عملية تبادل 200 أسير بين البلدين بوساطة تركية،

وقال للصحفيين في نيويورك، إن عملية التبادل خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين.