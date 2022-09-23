الاستخبارات التركية تجلب إرهابيين من "بي كي كي" بعملية استخباراتية

نجحت الاستخبارات التركية في جلب إرهابيين اثنين ينتميان لتنظيم "بي كي كي" عبر عملية استخباراتية على الخط الحدودي جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية ، الجمعة، أن فرق الاستخبارات ألقت القبض على الإرهابيين "أتيلا جيجك" الملقب بـ"لهنك" والملاحق بالنشرة الحمراء، و"حسين يلدريم" الملقب "عليشير" وكان ينشط ضمن الكادر القيادي للتنظيم في سوريا والعراق.

وأضاف المصدر أن الإرهابي جيجك، هو أحد منفذي تفجير أدى إلى استشهاد 7 أشخاص 6 منهم عسكريين، في هجوم في 25 أيلول/سبتمبر 2012 بولاية تونج إيلي شرقي تركيا.

كما كان بين منفذي هجوم أسفر عن استشهاد عسكريين اثنين في 25 أغسطس/آب عام 2020 في ولاية آغري، ونشط ضمن صفوف التنظيم في سوريا وإيران.

وأفادت المصادر أن الإرهابي يلدريم كان ينشط ضمن الكادر القيادي في صفوف التنظيم بسوريا والعراق.