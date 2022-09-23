تركيا تجهز 6 قطارات "خير" لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده تقوم بتجهيز 6 قطارات "خير" جديدة محملة بالمساعدات، لإرسالها إلى باكستان لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وقال صويلو في تغريدة عبر تويتر، إن إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" وبدعم من الجمعيات الخيرية مدت جسرا من المساعدات الإنسانية إلى باكستان من خلال إرسال 13 طائرة و9 قطارات "خير" لمساعدة متضرري الفيضانات.

وأضاف أن القطارات الـ9 نقلت 4 آلاف و790 طنا من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى تحضير 6 قطارات جديدة بهدف إرسالها إلى باكستان.

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، شهدت العاصمة التركية أنقرة، توديع "قطار الخير" الذي يحمل مساعدات إنسانية لباكستان جراء معاناتها من فيضانات وسيول، حيث تم جمع المساعدات الإنسانية من قبل منظمات مدنية تركية بتنسيق من "آفاد"، وتشمل مستلزمات طبية، وملابس، ومواد غذائية.