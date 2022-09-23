"تركيا".. كتاب أعدته الرئاسة التركية يعرض في نيويورك

عرضت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الكتاب التعريفي الذي أعدته بعنوان "تركيا"، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وضم الكتاب 3 أقسام رئيسية و16 عنواناً تتحدث عن مواضيع "تركيا بالخطوط العريضة، وتركيا في العالم، الخدمات العامة الأخرى"، وصورا فريدة، في جناح أقامته بمدخل البيت التركي في نيويورك على مدار اسبوع.

وقُدم الكتاب الصادر بعدة لغات، هدية للضيوف وفي مقدمتهم السياسيين والدبلوماسيين الأجانب المشاركين في البرامج.

ويعد مبنى "البيت التركي" أحد أكبر استثمارات الجمهورية التركية العقارية في الخارج منذ تأسيسه، بتكلفة تجاوزت 291 مليون دولار، ويقع مقابل مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

واحتضن البيت التركي لقاءات بين أردوغان، كما احتضن لقاءات وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع عدد من نظرائه ورؤساء العديد من المنظمات الدولية.