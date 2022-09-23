تشاوش أوغلو يواصل لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك

واصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه من العالم على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى تشاوش أوغلو مع نظرائه اللبناني عبدالله بوحبيب، والجزائري رمطان لعمامرة والإثيوبي دمقي مكونن.

واجتمع مع الأسترالية بيني وونغ، والبولندي زبيغنيو راو، والإستوني أورماس رينسال، والماليزي سيف الدين عبدالله.

كما التقى تشاوش أوغلو نظراءه، الأيرلندي سيمون كوفيني ووزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو ونظيره الغيني موريساندا كوياتي، وبحث خلال اللقاءات العلاقات الثنائية.

وشارك تشاوش أوغلو في اجتماع عُقد برعاية وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسويدية آن ليندي، حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".