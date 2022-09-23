حاول الهرب بهوية مزورة .. شرطة إسطنبول توقف إرهابي من تنظيم بي كي كي

ألقت الشرطة التركية القبض على إرهابي مسؤول عن هجوم أسفر عن استشهاد 3 عناصر أمن جنوب شرقي البلاد قبل 6 أعوام.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أن الشرطة قبضت على رضوان هوزمان في مطار إسطنبول حاملا هوية مزورة.

وأضافت المصادر أن قوى الأمن ارتابت من أمر المشتبه الذي انطلق الإثنين من العاصمة أنقرة متوجها إلى إسطنبول.

وإثر ذلك، تتبعت قوى الأمن المشتبه وطلبت بطاقته الشخصية للتحقق من هويته أثناء انتظاره سيارة أجرة، بمطار إسطنبول.

وعقب ذلك نقلت قوى الأمن المشتبه إلى مركز الشرطة لأخذ بصمة يده، لتبين هناك زيف الهوية وأنه مطلوب للعدالة.

وهوزمان هو المسؤول عن هجوم إرهابي نفذه تنظيم "بي كي كي" بولاية هكاري (جنوب شرق) وأسفر عن استشهاد 3 عناصر أمن قبل 6 أعوام.

وعقب التحقيق معه، تمت إحالة هوزمان إلى القضاء الذي أمر بحبسه على ذمة التحقيق.