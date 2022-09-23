غرق مهاجرين اثنين وإنقاذ 46 قبالة السواحل التركية

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، عن غرق مهاجران اثنان، الجمعة، قبالة السواحل التركية الغربية، مع إنقاذ 46 آخرين.

وقالت القيادة في بيان، أن مهاجرين أطلقوا نداء إغاثة لإنقاذهم بعد أن تعطل محرك قاربهم المطاطي في عرض البحر وانجرافه بهم قبالة سواحل منطقة "قره بورون" بولاية إزمير.

وأشار البيان أن خفر السواحل التركي كلّف على الفور طاقما لإغاثة المهاجرين، مع تعزيز أعمال البحث والإنقاذ بغطاء مروحية.

وأكدت قيادة خفر السواحل التركية أن الطاقم التركي أنقذ 46 مهاجرا على متن القارب، وعثر لاحقا على جثمان مهاجر ثانٍ، يعتقد أنه هو المفقود.

يذكر أن عشرات المهاجرين غير النظاميين يحاولون العبور يوميا من تركيا إلى اليونان سواء عبر الحدود البحرية في بحر إيجة، أو الحدود البرية في نهر إيفروس الحدودي بين اليونان وتركيا الممتد على مدى 200 كيلومتر.