قبرص التركية تطالب بالاعتراف بها رسميا

طالب وزير خارجية قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، الخميس، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، الاعتراف بها رسميا.

وقال تحسين أرطغرل أوغلو، في كلمة بالاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة، وفق بيان للخارجية القبرصية التركية.

وأضاف: "نطالب بالاعتراف الرسمي بجمهورية شمال قبرص التركية، والتأكيد على حقوقه المكتسبة، وهي المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي لدولة قبرص التركية".

وأكد أرطغرل أوغلو أن كلا الشعبين في جزيرة قبرص (الأتراك بالشمال، والروم بالجنوب)، متساويان في السيادة، وينبغي لأي جهد يطمح لحل الأزمة القبرصية أن يأخذ في الحسبان الوضع بأكمله.

وأوضح أن قبرص التركية طرحت رؤية جديدة على طاولة المحادثات القبرصية التي عقدت بمدينة جنيف في أبريل/ نيسان 2021، إيمانا منها بأنها ستوفر الاستقرار والأمن في الجزيرة والمنطقة.

وأشار أن الجزيرة أضاعت أكثر من 50 عاما في المفاوضات القائمة على إيجاد صيغة ضمن الحل الفيدرالي، وأنه لا بد من حل الدولتين لإنهاء المشكلة القبرصية.

وقال أرطغرل أوغلو "يؤمن الجانب القبرصي التركي أنه يمكن إبرام اتفاقية في إطار علاقات حسن الجوار بالجزيرة بين الدولتين القائمتين على أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي".

وبين أن قبرص التركية تتطلع إلى اتخاذ الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خطوات مادية سريعة للاعتراف رسميا بجمهورية شمال قبرص التركية، وإقامة علاقات مع دولتها، لمساعدتها في التغلب على القيود والحظر اللاإنساني الذي يفرضه الجانب القبرصي الرومي على أبناء الشعب القبرص التركي.

يشار إلى أن قبرص التركية، لا تحظى باعتراف دولي إلا من قبل تركيا؛ على خلاف جارتها الرومية في الشطر الجنوبي التي تلقى اعترافا دوليا وتحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم عبر استفتاء شعبي خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.