وزير الداخلية التركي يشارك السفارة السعودية باحتفالات اليوم الوطني

شارك وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في حفل استقبال أقامته السفارة السعودية في أنقرة بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

وألقى وزير الداخلية في الحفل كلمة هنأ فيها السعودية بيومها الوطني، مؤكدا أن الروابط بين البلدين تلقي على عاتقهما مسؤوليات كبيرة.

وقال صويلو إن تركيا والسعودية انطلقتا في مسيرة قوية للغاية، لا تقتصر وجهتها على المنحى التجاري فحسب؛ وإنما مسيرة نحو الحق والعدل وإنصاف المظلوم، مشددا أن العلاقات التركية السعودية أعطت الأمل والقوة للشعوب المظلومة.

وتابع "نؤمن أن متانة هذه العلاقات في القرن الـ21 ستكون قادرة على وضع حد لبعض المظالم في العالم".

وأضاف صويلو أن تعاون تركيا والسعودية في مختلف المجالات وخاصة التجارية والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، من شأنه أن يوفر الرفاهية والازدهار للدول المظلومة والمضطهدة والشعوب الساعية لنيل حقوقها.

وأكد دعم تركيا لجهود السعودية في مجال الحفاظ على البيئة، واستعداد أنقرة للتعاون مع الرياض في هذا الخصوص، إضافة إلى حشد الجهود التركية للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين.

وأردف أن ترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 يعد خطوة مهمة للمنطقة بأكملها.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال السعودي يوسف الحربي، عن شكره لتركيا على دعمها لترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وأشار الحربي إلى المكانة المرموقة للبلدين وثقلهما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ودورهما في حل الأزمات الإقليمية وامتلاكهما إمكانات اقتصادية كبيرة باعتبارهما عضوين في مجموعة العشرين G-20.

وأكد أن تعاون البلدين يصب في مصلحة الشعبين التركي والسعودي والعالم أجمع.

وبدأ حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق "شيراتون"، مساء الخميس، بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين، وعرض مقطع فيديو عن العلاقات التركية السعودية.

كما شارك في حفل الاستقبال، رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، وعدد كبير من المدعويين.