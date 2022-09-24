أنقرة تنفي مزاعم خرق روسيا للعقوبات بالمرور عبر بنوك تركيا

نفى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مزاعم خرق روسيا للعقوبات المفروضة عليها بالمرور عبر البنوك التركية.

وقال قالن في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية الجمعة:"هذه الادعاءات لا أساس لها، وما نسميه بطاقة مير، هي بطاقة تقتصر على الإنفاق اليومي للسائحين الروس عند قدومهم إلى تركيا".

وحول قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن قبرص الرومية، أكد قالن أن ذلك لا يمكن أن يسهم في تحقيق السلام بالمنطقة، وإحلال السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط.

وأمس الخميس، استنكر الرئيس رجب طيب أردوغان التحذيرات الأمريكية بفرض عقوبات على البنوك التركية في حال تعاملها مع نظام الدفع الروسي "مير".

وحول تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، أشار قالن إلى الدور البارز الذي لعبه جهاز المخابرات التركي في هذا الصدد.

وأضاف: "المفاوضات بخصوص تبادل الأسرى جرت لمدة ثلاثة أشهر ونصف، وتم إعداد قوائم بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم، وتفاصيل أخرى كثيرة".

وتابع: "حرصنا على عدم الإدلاء بتصريحات حول الموضوع لغاية الوصول إلى نتيجة، وكان الرئيس أردوغان يجري محادثات مكثفة مع نظيريه الروسي والأوكراني".

وأردف: "تم طرح 200 اسم وحدثت خلافات حول 15 اسما منهم، إلا أن الجانب التركي اقترح مواصلة المفاوضات، وتم تقليل العدد إلى 5 أشخاص، نقلوا إلى تركيا وسيبقون تحت حمايتنا لحين انتهاء الحرب في أوكرانيا".

وردا على سؤال متى ستجري لقاءات بين أنقرة ودمشق، أجاب قالن قائلاً: "لا توجد خطة في الوقت الراهن حول إجراء لقاء بين الجانبين، لكن ومثلما قال رئيس جمهوريتنا أجهزة استخباراتنا تجري لقاءات في الوقت والمكان المناسبين".