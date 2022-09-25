سلاح الجو التركي يتسلم قنابل خارقة للتحصينات محلية الصنع

القوات الجوية التركية تحصل على قنابل خارقة للتحصينات مليئة بمواد نشطة من إنتاج شركات الصناعات الدفاعية المحلية.

وقد باشرت منشأة إنتاج المواد النشطة التي بدأت فعالياتها العام الماضي باستخدام تقنيات محلية، في إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة كمواد خام في القنابل شديدة الانفجار ورؤوس الصواريخ والوقود المركب للصواريخ مثل "RDX" و"HMX" و"CMX".

وبدأت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الشهر الحالي في تسليم قنابل خارقة للتحصينات مليئة بمواد نشطة منتجة محلية، حيث سلمت الشركة أكثر من 100 قطعة للقوات الجوية.

وتشرف شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية على إنتاج "القنابل الخارقة" الأولى من نوعها تصنع في تركيا القادرة على اختراق الأسمنت.

تم تصميم القنبلة، المعروفة أيضًا باسم "خارقة التحصينات"، لاستخدامها ضد أهداف فوق وتحت الأرض.

وتستخدم القنبلة ضد أهداف مثل مستودعات الذخيرة والبتروكيماويات والمخابئ وحظائر الطائرات ومراكز القيادة والتحكم ومدارج الطائرات والجسور والسدود والمباني الهامة وهوائيات الرادارات، وبطاريات الصواريخ الثابتة والمنشآت الصناعية والطائرات المتوقفة.