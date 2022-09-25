وزير الخارجية التركي: هدف الرئيس أردوغان جمع بوتين وزيلينسكي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الهدف الأساسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هو ضمان لقاء رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس السبت، خلال زيارته القنصلية العامة التركية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عقب استكمال محادثاته بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعة العامة للأمم المتحدة.

وقال تشاوش أوغلو إن تركيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل إنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ولم تفقد الأمل على الرغم من ابتعاد الطرفين عن الحل، مشيراً إلى الدور المهم الذي لعبته تركيا في قضية تبادل الأسرى.

وأضاف: "الهدف الأساسي لرئيسنا هو الجمع بين السيدين بوتين، وزيلينسكي، ومن الضروري اتخاذ خطوات لزيادة الثقة في هذا الإطار لحل العملية السياسية".

كما أكّد أن الدور الذي قامت به تركيا في أزمة تصدير الحبوب أحدث انفراجة في العالم، وساهم في خفض أسعار الحبوب لأول مرة منذ أزمة عام 2008.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.