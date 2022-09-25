ولي العهد السعودي يبحث مع متحدث الرئاسة التركية العلاقات بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال ابن سلمان، أمس السبت، لقالن ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في قصر السلام بجدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "قالن نقل تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لفخامته".

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، بحسب الوكالة "وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان".

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/ نيسان الماضي بدأت تتنامى في مختلف المجالات.