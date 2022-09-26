آفاد التركية تواصل دعم متضرري الفيضانات في باكستان

تواصل تركيا دعم باكستان المتضررة من الفيضانات بما تحتاجه من مواد إغاثية وخيام، وذلك بإشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وبحسب بيان صادر عن "آفاد"، تم إرسال 14 طائرة و12 قطارا محملا بالمساعدات الإغاثية إلى باكستان حتى الإثنين.

وأوضح البيان أن من بين المساعدات 25 ألفا و812 خيمة عائلية، و409 آلاف و125 طردا يحتوي أغذية ومواد تنظيف، و38 ألفا و796 بطانية ووسادة وفراش.

وأشار أن المساعدات ضمت أيضا 39 ألفا و329 قطعة ثياب، ومليونين و235 ألفا و168 قطعة طبية، إضافة إلى وحدتين صحيتين متنقلتين، و50 زورقا بمحرك.

ولفتت أن طاقما يتكون من 23 شخصا، 12 من "أفاد" و 3 من الكوادر الطبية و8 من منظمات المجتمع المدني، يتواجدون في باكستان للإشراف على توزيع المساعدات والمساعدة في إقامة المخيمات.

وتسببت الفيضانات الكارثية في مصرع أكثر من 1500 شخص منذ 14 يونيو/ حزيران الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.