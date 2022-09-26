الخطوط الجوية التركية تمدد قرارها بتعليق بعض الرحلات الدولية

مددت الخطوط الجوية التركية قرارها بتعليق بعض الرحلات الجوية إلى الخارج.

وأوضحت الشركة في بيان، الاثنين، أن وقف الرحلات إلى أوكرانيا ومدن يكاترينبورغ وسوتشي وروستوف الروسية وعاصمة بيلاروسيا مينسك، بسبب الحرب المتواصلة في أوكرانيا وسيستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأشار البيان أن بإمكان المسافرين الذين اشتروا تذاكر سفر إلغاء أو تأجيل مواعيد رحلاتهم المجدولة إلى المدن المذكورة عبر الموقع الالكتروني الرسمي للشركة أو الاتصال بالرقم 08503330849.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.