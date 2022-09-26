تركيا تحتج على نشر اليونان مدرعات أمريكية في جزر إيجة

احتجت تركيا، اليوم الإثنين، لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر أثينا مدرعات أمريكية المنشأ في جزيرتي "مدللي" و"سيسام" المصنفتين منزوعتي السلاح.

وبحسب معلومات صحفية نشرت نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، استدعت الخارجية السفير اليوناني في أنقرة وسلمته مذكرة احتجاج.

وجاء في المذكرة أن ما قامت به اليونان يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التعاقدية الناشئة عن معاهدتي لوزان لعام 1923 وباريس للسلام المبرمة سنة 1947، وبالتالي للقانون الدولي.

وطالبت الخارجية في المذكرة بإنهاء أثينا انتهاكاتها في الجزر وإعادتها إلى الوضع غير العسكري.

كما بعثت تركيا مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة وطالبتها بمراعاة وضع جزر شرقي إيجة واتخاذ التدابير لعدم استخدام الأسلحة في انتهاك وضعها كجزر منزوعة السلاح.

وكانت طائرات مسيرة تركية رصدت قيام اليونان بنقل 23 مدرعة إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و18 أخرى إلى سيسام (ساموس)، يومي 18 و21 أيلول/ سبتمبر.

وكان من اللافت أن المدرعات من تلك التي منحتها الولايات المتحدة إلى اليونان، ووصلت إلى ميناء دده أغاج (أليكساندروبولي).