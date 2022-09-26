تركيا تعلن تحييد 2874 إرهابيا منذ مطلع 2022

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابيا في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره رئيس الأركان، يشار غولار، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى القادة العسكريين المتواجدين خارج البلاد.

وأوضح أقار أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشددا على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأشار إلى أن الهدف الوحيد من العمليات العسكرية هو تأمين حدود تركيا و مواطنيها.

كما أكد أقار أن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

فيما أشار أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً.

وبين أقار أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.