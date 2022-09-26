تركيا و نيجيريا يبحثان التعاون الزراعي والأمن الغذائي

بحث رجال أعمال أتراك ونيجيرين، الاثنين، فرص التعاون الزراعي و الأمن الغذائي بين بلديهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن الغذائي الإفريقي الذي انقعد في العاصمة أنقرة، بحضور رجال أعمال أتراك و نيجيرين.

وناقش مؤتمر "الأمن الغذائي والاقتصادي من أجل مجتمع مستدام"، قضايا ذات صلة بالزراعة والثروة الحيوانية، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والتعهدات، والبناء، والمال، والصحة والتنمية الاجتماعية.

وقال عضو مجلس القرار المركزي ومجلس الإدارة لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حسن سرت في كلمة له خلال المؤتمر، إن تركيا قامت بخطوات كبيرة مؤخرا في إفريقيا على الأصعدة المدنية والدبلوماسية.

واستدل السياسي التركي على كلامه بقيام الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة 32 دولة إفريقية حتى الآن، ومواصلة 176 طالبا إفريقيا دراستهم في مختلف الجامعات التركية.

وأشار أن التعاون التركي مع بلدان إفريقيا، قائم على مبدأ اربح-اربح.

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي لمبادرة "نافذة تركيا" المنظمة للمؤتمر، براء الساسا، إنهم يهدفون للإسهام في الأمن الغذائي.

وشدد على ضرورة الحاجة إلى دعم الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات من أجل تحقيق الهدف.

وطالب براء الساسا الدول الإفريقية بتقديم الدعم لصندوق الاستثمار المزمع تأسيسه على هامش المؤتمر.

وقال الساسا إن تركيا لا تكتفي ببيع المنتجات والسلع لبلدان القارة الأفريقية، بل تقدم المساعدات المختلفة لها أيضاً.

بدوره، تعهد المدير العام لمديرية الزراعة الاتحادي في نيجيريا، عبد اللهي غربا أبو بكر، بتقديم كافة أنواع الدعم للمستثمرين.

وفي رسالة مرئية أرسلها عبداللهي غربا للمشاركين في مؤتمر الأمن الغذائي الإفريقي، أعرب عن سعادتهم في مبادرة "نافذة تركيا" والتي تهدف لتكون جسر تجارة واستثمار بين تركيا وإفريقيا.

وتواصل تركيا جهودها لعب دور بناء في القضايا الرئيسية في منطقتها والخارج.

وتسهم تركيا في الجهود العالمية التي تهدف إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر لمستقبل أفضل.