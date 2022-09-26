تشاوش أوغلو يبحث في اليابان تلبية احتياجاتها من الطائرات المسيرة والأسلحة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن أنقرة مستعدة لتلبية احتياجات اليابان من الطائرات المسيرة وغيرها من الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في حديث أمام النادي الصحافة الوطني الياباني (JNPC) في العاصمة طوكيو اليوم التي يزورها للمشاركة الثلاثاء في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو أبي.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه سيجري مباحثات استشارية مع الجانب الياباني حول الأمن والصناعات الدفاعية.

وقال: "أستطيع القول إن الطائرات بدون طيار والمسيرات الهجومية التي تصنعها تركيا من بين الأفضل في العالم، بل في مقدمتها".

وأشار أنّ "المسيرات التركية حالت دون احتلال العاصمة الليبية طرابلس".

وأردف تشاووش أوغلو قائلا: "ونحن نريد تطوير علاقاتنا مع اليابان في مجال الصناعات الدفاعية كما في كافة المجالات الأخرى".

وبين أنّ دول آسيوية أخرى منها ماليزيا وإندونيسيا مهتمة بالصناعات الدفاعية التركية، وتوقع اتفاقات مع تركيا بهذا الخصوص، وزاد: "نرحب بسد احتياجات اليابان".

وقال إن اسم بيرقدار (مسيرة تركية) هو الاسم الأكثر شعبية عند الأطفال المواليد في أوكرانيا.

وفي رده على سؤال حول وجود تغييرات في السياسة الخارجية التركية بعد الاستفاء الذي ستشهده المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، قال: "تركيا تنتهج سياسة متزنة وتواصل حوارها وعلاقاتها مع أوكرانيا وروسيا".

وأكد في نفس الوقت اتباع بلاده سياسة مبدئية تستند على القوانين الدولية، مستشهدا بتطبيق تركيا اتفاقية مونترو المتعلقة بالمضائق التي تشرف عليها تركيا.

وشدّد على أنّ تركيا لم ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كما أعربت بشكل واضح وصريح للجانب الروسي عن قلقها حيال ضم منطقتي دونباس وخيرسون وإجراء استفتاء فيهما.