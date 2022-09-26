وزارة الخارجية التركية تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الاقصى بحماية قوات الأمن.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين ونرى من غير المقبول قيام جماعات إسرائيلية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".

ودعت الخارجية السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة فوراً من أجل عدم السماح بهذه الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى ووضعه المستند للقانون الدولي، وإلى الحيلولة دون تصاعد التوتر.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم الإثنين، ما دعا هيئات فلسطينية إلى "شدّ الرِحال" إلى المسجد، الإثنين والثلاثاء.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 335 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترتين، الصباحية، وما بعد الظهر.