أردوغان لليونان: لن ينقذكم الدعم الأمريكي الأوروبي

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعم الذي تتلقاه أثينا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مبينا أن ذلك لن ينقذ اليونان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: " هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل، بل ستراوحون مكانكم".

وأضاف أن تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية (شمال شرق اليونان) والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير.

واعتبر الرئيس التركي أن الخطوة التي أقدمت عليها اليونان من تكديس الأسلحة ما هي إلا احتلالا خفيا.